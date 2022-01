Megaquarium: Freshwater Frenzy in arrivo su console

Quest’oggi ci sono novità da parte di Twice Circled sul loro titolo Megaquarium. Il titolo e la sua espansione Freshwater Frenzy sta per arrivare su console!

Iniziando da un pugno di vasche e animali di base, farete crescere il vostro acquario fino a trasformarlo in un’affollata metropoli piena di centinaia di visitatori, decine di dipendenti e una moltitudine di forme di vita acquatiche, ciascuna con i propri requisiti particolari.

Il titolo contiene quasi 100 diverse specie marine tra cui pesci, squali, crostacei, coralli, meduse, altri invertebrati e persino una tartaruga! Avrete l’imbarazzo della scelta quando progettate a partire dai decori fino alla fauna che popolerà le vostre vasche.

Non andrete lontano senza il personale necessario. Scegliete chi assumere in base alle abilità attuali e al potenziale futuro. Formate una squadra di acquaristi in grado di svolgere qualsiasi mansione o un gruppo di esperti ultraspecializzati? Dovrete considerare vantaggi e svantaggi di ogni strategia e decidere cos’è meglio per il tuo acquario.

Man mano che i visitatori osservano le vostre vasche, accumulate punti che potrete utilizzare per studiare nuove specie e macchinari. Continuate a potenziare ed espandere il vostro acquario per raggiungere le vasche e gli animali più prestigiosi dell’industria dell’acquariofilia.

Iniziate la vostra carriera in modalità Campagna, dove potrai imparare tutto il necessario sulla progettazione e la gestione di un acquario. Ciascuno dei 10 livelli vi chiedera di costruire un acquario con condizioni e obiettivi unici, illustrandovi man mano nuovi concetti e funzionalità.

Gestire un acquario inefficiente è facile. Per ottenere il massimo e affrontare le sfide più difficili, dovrete pensare in modo creativo e fare attenzione ai dettagli. Raggrupperete gli animali per tipo di cibo consumato, qualità dell’acqua richiesta o seguendo altri criteri? Posizionerete i macchinari in una zona centralizzata dotata di pompe o li disperderete utilizzando un sistema di zonizzazione? Come ottimizzerete la forma del tuo acquario per assicurarti che i visitatori trovino tutte le tue vasche e il personale possa accedervi senza difficoltà?

Il titolo uscirà il 25 Gennaio su Console!