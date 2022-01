Neko Ghost Jump! : disponibile in Early Access

Quest’oggi lo studio indipendente Burgos Games è lieto di annunciare il rilascio dell’Early Access di Neko Ghost Jump!

Il titolo è un puzzle-platform in cui si passa tra 2D e 3D telecamere prospettive e tra fisico e forme fantasma per risolvere enigmi e nemici di combattimento. Rimarrà in Early Access per circa 6 mesi e lancerà con 30+ livelli artigianali, 6 combattimenti boss, e 100+ opzioni di personalizzazione

Il titolo è ambientato a Nekoworld , un mondo pacifico e ricco di divertimento abitato dal popolo Neko. Un giorno, il giorno del matrimonio di Nekoman, i pirati di Space Dog invadono e rapiscono tutti gli amici e la famiglia di Nekoman. Sta a voi aiutarlo a salvare la sua futura sposa e tutti gli altri.

Durante Early Access verranno aggiunti contenuti aggiuntivi tra cui nuovi biomi, livelli, e nuove modalità di gioco come una “modalità Ironcat” in cui si hanno solo 9 vite per giocare attraverso l’intera campagna.

Il gioco ha attualmente una demo gratuita su Steam, con una in arrivo su Epic Games Store con piani futuri per il lancio su Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One