Serious Sam Siberian Mayhem Anteprima: alieni in terre siberiane

Croteam ha fatto sapere che nessuno nella community di Serious Sam si era avvicinato, tra le varie ipotesi, a quel che poteva essere il prossimo episodio della saga: e in effetti Serious Sam Siberian Mayhem, con il “serio” Sam Stone che torna verso Tunguska nelle gelide terre siberiane, lì dove tutto era terminato nel 4, non può che essere una gradevole sorpresa. Sorpresa anche perché l’annuncio di un gioco a ridosso della sua uscita fa sempre piacere, e poi perché dal trailer pubblicato, per quanto breve, sembra che ci sarà da divertirsi parecchio in questa espansione stand-alone del capitolo uscito nel 2020. Dopo che Devolver Digital aveva stuzzicato i fan con un tweet, è arrivato il trailer ufficiale che ha annunciato l’uscita del gioco per il 25 gennaio su PC.

Serious Sam Siberian Mayhem: un ricco arsenale per fare esplodere gli alieni

Per questo nuovo episodio della saga, il team croato ha lavorato in collaborazione con alcuni dei membri più talentuosi della comunità di modding di Serious Sam, uniti sotto la bandiera di Timelock Studio. Questo per far capire il contatto che Croteam ha con la sua community, per andare a consegnare ai propri fan il Mayhem assoluto. Il team parlerà più avanti proprio della storia di come tutto questo sia nato, quindi ora proviamo a concentrarci su quello che è stato mostrato in questi giorni e sulle informazioni che si possono trovare in giro. Il filmato è effettivamente piuttosto breve, appena 35 secondi, ma sufficienti a mostrare il caos, la distruzione, gli alieni che esplodono e alcune delle tante armi che saranno presenti nel gioco.

Proprio riguardo all’arsenale, dalle informazioni che arrivano dalla pagina Steam del gioco, ci saranno tanti modi per far fuori la minaccia aliena, con novità che vanno dal leggendario AK alla balestra sperimentale “Perun”. Proprio quest’ultima la si vede in azione per un brevissimo frangente, con tanto di mirino e quello che sembrerebbe un dardo che si va a conficcare contro il nemico. Il filmato di per se è proprio una rapida carrellata delle armi disponibili; esclusi i primi secondi in cui si vedono paesaggi innevati (passando tra pale di mulini, spaventapasseri ed edifici), sono infatti ben 9 le armi che si alternano rapidamente: fucile a pompa calibro 12, stesso fucile ma in tutte e due le mani, il lanciarazzi XPML21, il double barrel coach gun, i già citati AK e balestra, l’autoshotgun, la XM214-A minigun e l’iconico cannone della serie. Armi queste che saranno solo una parte di quelle che aspetteranno i giocatori per far esplodere alieni su alieni, senza contare che nel video non vengono mostrati né i gadget, né i veicoli, come la slitta su cui Sam sfreccia orgoglioso e senza timore del freddo nell’artwork di presentazione del gioco.

Tutti contro il Generale Brand

E dicevamo, degli alieni. Questo nuovo episodio vedrà ancora una volta Sam Stone contro l’orda di Mental. Il quarto capitolo vedeva il nostro protagonista guidare la Earth Defence Force contro l’assedio delle orde che si diffondeva in tutto il mondo devastando ciò che rimaneva di una civiltà distrutta e sconfitta. Ora il “serio” Sam dovrà farsi strada attraverso gli sconfinati paesaggi russi in una missione alla ricerca del Generale Brand, un traditore che precede Sam sempre di un passo, conosciuto bene da chi ha giocato al quarto episodio. Proprio a tal proposito, gli sviluppatori hanno comunque fatto capire che può funzionare bene anche se non si è giocato a Serious Sam 4, sottolineando che si tratta di un’esperienza ibrida sia per i fan dei classici che degli ultimi episodi della serie.

Come si è ben capito, il gioco si svolgerà nel cuore della Russia, in posti ampi, attraverso cinque livelli con ambientazioni che vanno dalle coste artiche e le foreste desolate fino ai villaggi abbandonati e a un’agghiacciante città fantasma. Guardando attentamente il filmato si può infatti notare una diversificazione di posti, tra esterni ed interni, con situazioni decisamente più pressanti (il corridoio quando è armato con il double barrell) a spazi più aperti (quando spara alla torretta con il lanciarazzi). Ad aspettare il giocatore una nuova serie di pericolosi nemici e boss che si uniscono all’orda, fra cui alcune delle creature più avanzate e minacciose. Già solo dal video si vede una bella differenziazione di avversari, mentre esplodono a ritmo della musica del trailer. In pieno stile Serious Sam, poi, si incontrerà una cricca di nuovi emarginati e personaggi inaspettati che aiuteranno il protagonista nel suo viaggio verso Tunguska. Ci saranno missioni secondarie da completare per scoprire le cronache custodite in questi luoghi.

Data d’uscita: 25 gennaio 2022

Piattaforme: PC

Sviluppatore: Croteam, Timelock Studio

Publisher: Devolver Digital

Da quello che si può vedere in questi 35 secondi di filmato mostrati da parte di Devolver Digital e Croteam, Serious Sam Siberian Mayhem ha tutte le carte in regola per far tornare a divertire i fan del “serio” Sam con altri livelli tra le gelide terre della Siberia; l’impatto visivo e le sensazioni sono quelle del 4, che del resto è una sua espansione stand-alone, che porterà avanti i fatti e i personaggi accaduti nel precedente episodio, tra moltitudini di armi ed alieni che esplodono.