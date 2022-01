Super Smash Bros.Ultimate: arriva Evil Ryu per il 35° anniversario di Street Fighter

Nintendo ha annunciato che Super Smash Bros.Ultimate celebrerà il 35° anniversario di Street Fighter. I fan avranno l’opportunità di raccogliere un nuovo spirito con Evil Ryu. Appariranno anche altri precedenti spiriti di Street Fighter. A novembre Nintendo ha annunciato che i nuovi eventi di gioco stavano per concludersi.

Gli eventi precedenti sono stati riciclati su base settimanale, quindi le notizie di oggi sulla celebrazione di Street Fighter e sullo spirito di Evil Ryu sono una sorpresa. Non è chiaro se questa sia una cosa una tantum o se potremmo continuare a vedere nuovi spiriti di tanto in tanto. L’evento Spirit Board con Evil Ryu si terrà a partire dal 14 gennaio e durerà per un totale di cinque giorni. Di seguito una panoramica del titolo:

Nuovi personaggi e livelli si uniscono all’intero elenco legacy