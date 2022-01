Warhammer 40000 Space Marine 2 non sarà lanciato nel 2022

Warhammer 40000: Space Marine 2 è stato uno dei più grandi annunci ai The Game Awards 2021, dopo l’amato titolo del 2011 di Relic Entertainment. Tuttavia, l’attesa potrebbe essere più lunga del previsto. I risultati semestrali di Games Workshop sono in arrivo con Total War: Warhammer 3, Warhammer 40000: Darktide e Lost Crusade in uscita nel 2022. Nei dati Warhammer 40000: Space Marine 2 non è menzionato per il rilascio quest’anno. Per quanto riguarda il titolo, la società ha dichiarato:

Sono stati presi accordi per il lancio di un importante gioco online ambientato nell’universo di Age of Sigmar e Space Marine 2. Continuiamo a cercare i giusti partner a lungo termine per sfruttare altre opportunità di proprietà intellettuale: abbiamo altri entusiasmanti piani in fase di sviluppo.

Potrebbe invece essere rilasciato il prossimo anno, ma senza alcun dettaglio sull’attuale stato di sviluppo, è difficile da prevedere. Anche il fatto che la pandemia di COVID-19 non finisca presto e possa potenzialmente ritardare i titoli futuri non aiuta. Indipendentemente da ciò, altri giochi di Warhammer sono ancora previsti per quest’anno, quindi i fan dovrebbero essere in grado di ottenere la loro soluzione. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

La galassia è in pericolo. Interi mondi stanno cadendo. L’Impero ha bisogno di te.

Incarnate l’abilità sovrumana e la brutalità di uno Space Marine, il più grande dei guerrieri dell’Imperatore. Scatenate abilità letali e un arsenale di armi devastanti per annientare le implacabili orde di Tiranidi. Tenete a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti lontani. Scoprite oscuri segreti e respingete la notte eterna per dimostrare la vostra massima lealtà all’umanità. Ascoltate il richiamo della battaglia. Perché c’è solo la guerra.

Warhammer 40000: Space Marine 2 è stato sviluppato per Xbox Series X/S, PS5 e PC da Sabre Interactive e Focus Entertainment. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni.