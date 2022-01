Inscryption supera il milione di copie vendute

Devolver Digital ha annunciato che Inscryption, il titolo sviluppato da Daniel Mullins di Pony Island e The Hex, ha venduto oltre un milione di copie. L’IP è stata lanciata nell’ottobre 2021 e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, insieme ad alcuni premi come Gioco dell’anno, per il suo gameplay. Il titolo è anche presente tra i giochi nominati per i Game Developers Choice Awards 2022.

Inscryption è un mix di costruzione di mazzi e puzzle di escape room combinati con horror psicologico. Sei intrappolato in una cabina con un’entità misteriosa che amministra il gioco e deve giocare per sopravvivere. Molte delle tue carte sono vive e devono essere sacrificate per vincere, che è solo l’inizio delle macabre trattative. Insieme al grande plauso della critica, Inscryption ha una valutazione straordinariamente positiva su Steam con oltre 48.000 recensioni degli utenti. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Dal creatore di Pony Island e The Hex arriva l’ultima dichiarazione d’amore ai videogiochi fondicervello e autodistruttiva. Inscryption è un’odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e l’horror psicologico in un frullato di sangue. Ancora più oscuri sono i segreti iscritti sulle carte.

Caratteristiche

Inscryption è attualmente disponibile per PC tramite Steam.

The stoat wants you to know that Inscryption has crossed one million copies sold.

Thanks to all of you, the brave squirrels, and the brilliant @DMullinsGames! pic.twitter.com/gC8TQi2Ol6

— Devolver Digital (@devolverdigital) January 5, 2022