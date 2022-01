Genshin Impact: trapelate le date per i banner di Ayato ed Heizou, rumor

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande mai rilasciata finora. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner. La versione 2.4 introduce anche due nuovi personaggi Yun Jin, un eroe a quattro stelle e Shenhe che invece è a cinque stelle. regolare.

Sono stati alcuni mesi ricchi di eventi per i fan di Genshin Impa con il rilascio di nuovi oggetti, armi, personaggi, regioni e molto altro. L’ultimo aggiornamento rilasciato da miHoYo ha superato tutte le aspettative e i fan sono rimasti abbastanza soddisfatti del contenuto aggiunto al gioco. Le perdite di informazioni sulle prossime versioni continuano ad arrivare e i fan di Genshin Impact sono sempre alla ricerca di maggiori informazioni sui nuovi personaggi in arrivo nel gioco. Di recente sono state pubblicate alcune informazioni interessanti su Heizou e Ayato. Il rumor proviene da uno dei leaker più attivi e affidabili nella community di Genshin Impact , UBatcha.

Sebbene affermi che il leak è discutibile, va notato che la maggior parte delle perdite è soggetta a modifiche e, a parte quelle che riceviamo dalla beta, le altre dovrebbero sempre essere prese con le pinze. Tuttavia, venendo alla perdita stessa, UBatcha afferma che Ayato e Heizou arriveranno nell’aggiornamento 2.6. Ciò significa che entrambi questi personaggi arriveranno nel gioco verso la fine di marzo o l’inizio di aprile. Per chi non lo sapesse, Ayato è il fratello di Ayaka, il capo del clan Kamisato e serve come Commissario Yashiro.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.