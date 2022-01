Logitech Litra Glow: svelata la Streaming Light Premium dotata di TrueSoft

Logitech For Creators, estensione del brand Logitech dedicato a dare la possibilità a tutti i creator di perseguire le loro passioni, presenta oggi Litra Glow, una streaming light premium dotata di tecnologia TrueSoft. Grazie ad una luce LED a spettro completo, dall’accuratezza di livello cinematografico, TrueSoft garantisce un bilanciamento perfetto e naturale per qualsiasi tipo di pelle.

“Litra Glow con tecnologia TrueSoft è il modo più veloce per usufruire di un’esperienza di illuminazione premium su qualsiasi setup,” ha dichiarato Jasmine Apolinar, Product Manager di Logitech For Creators. “Abbiamo progettato Litra Glow per risolvere alcune delle più comuni problematiche affrontate dagli streamer e dai creator, tra cui la qualità dell’illuminazione, ombre e affaticamento degli occhi dovuto a sessioni prolungate di streaming.”

L’innovativo pannello senza cornice di Litra Glow avvolge i creator in una soffice e piatta luce per un look professionale in ogni situazione. Sia che stiate girando un video per YouTube, streammando su Twitch o stiate partecipando ad una video call, Litra Glow vi farà sempre apparire al meglio. Litra Glow è plug-and-play e semplicissima da usare, gli streamer potranno facilmente selezionare la tonalità preferita grazie ai 5 preset per luminosità e temperatura, con luminosità regolabile e differenti opzioni di temperatura che vanno dalla luce calda a quella fredda.

Streamers e content creator potranno facilmente regolare temperatura e colore usando i controlli posti sul retro di Litra Glow, e anche tramite il software Logitech G HUB . Tramite G HUB, gli streamer potranno inoltre creare i propri preset e adattarli ad ogni situazione, attivandoli con un semplice click della tastiera o del mouse anche durante lo stream. Con G HUB, inoltre, i creator potranno controllare tutto il loro setup da streaming, inclusi Litra Glow, microfoni Blue Yeti e StreamCam.

Progettata appositamente per gli streamer, la fonte luminosa di Litra Glow non affatica gli occhi ed è certificata per lunghe sessioni di streaming. Infine, Litra Glow include un supporto da monitor regolabile in altezza, tilt e rotazione.

Prezzo e Disponibilità

Litra Glow è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Australia e in selezionati paesi Europei a partire da gennaio 2022 su logitech.com e presso i migliori rivenditori, ad un prezzo consigliato di 69 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito logitech.com/litra-glow.