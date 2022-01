Call of Duty Vanguard e Warzone: in arrivo un crossover con Attack on Titan

L’aggiornamento di metà stagione, per Call of Duty Vanguard e Warzone Stagione 1, è stato dettagliato prima del lancio di questa settimana. Come precedentemente scoperto dai dataminer, Vanguard e Warzone riceveranno un crossover Attack on Titan in concomitanza con l’ultima stagione del popolare anime. I giocatori potranno diventare un membro di Survey Corps con il pacchetto Tracer: Attack on Titan — Levi Edition Bundle, che include il progetto dell’arma Titan Piercer e la mossa finale Legendary Steel Cut.

Al prezzo di 2.400 punti COD, il pacchetto da 10 articoli include anche il leggendario Historia SMG e il fucile d’assalto Ymir Curse. In arrivo nell’aggiornamento di metà stagione anche il nuovo operatore Isabella Rosario Dulnuan Reyes e il mitra Welgun. L’arma può essere sbloccata tramite una sfida in-game o tramite un progetto incluso in un pacchetto del negozio. Sul fronte Zombi, l’aggiornamento di questa settimana introdurrà il classico gameplay di sopravvivenza di Shi No Numa nel nuovo Obiettivo del Vuoto, oltre a quattro livelli di potenziamenti Artefatto e tre mimetiche Pack-a-Punch. Aggiungerà anche sfide di sblocco delle armi per Katana e Welgun SMG, uno scudo da combattimento e Killstreaks di supporto creabili (Warmachine e Deathmachine).

L’aggiornamento Vanguard (vedi note complete sulla patch di seguito) sarà disponibile per il download dalle 16:00 PT / 19:00 ET di martedì (12 gennaio alle 01:00 GMT+1), seguito dall’aggiornamento Warzone Pacific alle 21:00 PT di mercoledì (13 gennaio alle 00:00 ET / 6:00 GMT+1). Trovate le note complete dell’aggiornamento qui. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Combatti su ogni fronte nell’ultimo capitolo dell’acclamata serie di Call of Duty. Per anni il mondo ha sopportato le guerre più grandi e letali mai viste, ma le sorti della Seconda guerra mondiale stanno finalmente per cambiare. Adesso tocca a pochi soldati selezionati finire il lavoro e cambiare per sempre lo scenario militare.

Call of Duty: Vanguard è disponibile su Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam.