Sony ha deciso di produrre altre PS4 a causa della carenza di materiale per PS5

Secondo quanto riferito, Sony ha esteso la produzione della sua console PlayStation 4 di ultima generazione , poiché PlayStation 5 rimane scarsa a causa dei vincoli dei componenti. Un nuovo rapporto di Bloomberg, afferma che la società aveva pianificato di interrompere la produzione di console PS4 l’anno scorso, ma ora ha detto ai partner di assemblaggio che continuerà a produrre la console fino al 2022.

L’aumento della produzione aiuterà anche Sony a negoziare accordi migliori con i partner di produzione, secondo le fonti di Bloomberg. La decisione vedrà la creazione di circa un milione di unità PS4 quest’anno, si sostiene, e compenserà parte della pressione sulla produzione di PlayStation 5, che richiede chip più avanzati.

PS4, uscito nel 2013, ha venduto più di 116 milioni di unità fino ad oggi. PS5 è stato difficile da acquistare sin dal suo lancio nel novembre 2020 poiché Sony ha lottato per produrre e distribuire abbastanza unità per soddisfare la domanda. A ottobre, Sony ha dichiarato che i problemi di fornitura di PS5 stavano avendo un impatto negativo sulle vendite di hardware. Il chief financial officer di Sony, Hiroki Totoki, ha ammesso durante un briefing sui risultati finanziari di ottobre che le vendite di PS5 nella prima metà del 2021 non avevano soddisfatto le aspettative di Sony:

In tutto il mondo, c’è un’interruzione nella logistica e principalmente la fornitura di dispositivi a semiconduttore è limitata, e questo sta avendo un impatto maggiore [del previsto] e, come sapete, le vendite di hardware nel primo trimestre sono state meno a livello di unità e quindi questo è avendo un impatto su di noi, e allo stesso modo per il secondo trimestre. Ma penso che con i nostri sforzi e mettendo in atto diverse misure, lo slancio della piattaforma PS possa essere mantenuto e, soprattutto agli utenti che stanno aspettando la PS5, vogliamo essere in grado di fornire quante più PS5 possibili ai nostri clienti che stanno aspettando – questo è il nostro pensiero.

