Jurassic World Evolution 2 vende 1 milione di copie

Frontier Developments ha pubblicato il suo ultimo Interim Results and Trading Update, confermando che Jurassic World Evolution 2 ha venduto quasi un milione di unità dal lancio nel novembre 2021. Questo è solo per il gioco base e non per i DLC, con la compagnia che lo ha definito “l’ultima aggiunta di successo al nostro portafoglio”. Le vendite su PC sono state inizialmente più basse del previsto vicino al lancio, ma sembra che il passaparola e l’acclamazione della critica abbiano aiutato in modo significativo.

Elite Dangerous è stato descritto come un “calendario difficile 2021” a causa del lancio “deludente” dell’espansione Odyssey. Come tale, Frontier continua “a sostenere il gioco e i nostri giocatori appassionati con aggiornamenti di sviluppo, e abbiamo visto una ripresa del sentimento dei giocatori come risultato”. La sua etichetta editoriale di terze parti, Frontier Foundry, ha anche quattro titoli in uscita nel calendario 2022, tra cui FAR: Changing Tides e Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters.

È interessante notare che Frontier ha in programma di entrare nel mondo della Formula 1 con il “primo rilascio per il nostro franchise annuale di giochi di gestione di F1”. Si aspetta anche che il rilascio di Jurassic World Dominion fornisca un “beneficio corrispondente” a Jurassic World Evolution 2.

Per quanto riguarda Jurassic World Evolution 2, è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Recentemente ha ricevuto la sua prima espansione, l’Early Cretaceous Pack, a dicembre, anche se le vendite della stessa non sono state rivelate.