Halo Infinite: il nuovo aggiornamento porterà ulteriori migliorie

Per tutti i problemi che il multiplayer di Halo Infinite ha avuto dal lancio, 343 Industries ha lavorato abbastanza rapidamente per risolverli, dagli aggiornamenti delle sfide a nuove playlist e miglioramenti degli eventi. Dopo la pausa per le vacanze, il team di sviluppo è “ampiamente tornato in azione”, come dice il direttore della comunità Brian Jarrard in un post sul forum. Lo studio sta lavorando su un “aggiornamento informativo più ampio e sta cercando di essere in grado di condividere più dettagli e una tabella di marcia per aiutare a rispondere alle vostre domande e gestire le aspettative”.

Tuttavia, Jarrard ha confermato che una correzione per i problemi di matchmaking di Big Team Battle è attualmente in fase di test. Passerà alla certificazione e sarà distribuito al più presto possibile. Anche se questo non accadrà questa settimana. Il fenomeno dei cheater è stato anche un problema centrale e lo sviluppatore sta lavorando su una patch per metà febbraio che “cerca di affrontare questo e altre cose, e avremo più dettagli per venire come ci avviciniamo al rilascio“. Attualmente, si sta lavorando per ottenere quanto più possibile in questo aggiornamento di febbraio, pur garantendo che non ci siano impatti negativi o regressioni ad altre parti del gioco.

Halo Infinite è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC.