PUBG diventa free-to-play, trailer di lancio

Da oggi 12 gennaio PUBG diventa un gioco free-to-play. Come annunciato il mese scorso, il battle royale di Bluehole (PUBG Studios) diventa infatti gratuito. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Gli aggiornamenti alla nuova versione portano anche il Battlegrounds Plus:

BATTLEGROUNDS Plus

I nuovi giocatori inizieranno con un account di base gratuito che avrà accesso alla maggior parte dei contenuti di gioco. Tuttavia, è possibile effettuare l’aggiornamento a BATTLEGROUNDS Plus in qualsiasi momento per sbloccare funzioni solo per BATTLEGROUNDS Plus.

I giocatori attuali e di ritorno che hanno già acquistato il gioco prima della transizione free-to-play non solo avranno i loro account automaticamente aggiornati a BATTLEGROUNDS Plus, ma riceveranno anche un pacchetto di ricompense, il PUBG – PACCHETTO COMMEMORATIVO SPECIALE.

Con la transizione al free to play arriva anche a patch 15.2, e potete vedere tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Qui sotto una sintesi:

Attrezzatura tattica: Drone

Droni sui campi di battaglia! Tieni la tavoletta del drone, entra nella vista del drone e perlustra una distanza lontana senza affrontare il rischio del combattimento diretto.

Ottieni vari potenziamenti di guarigione per te stesso e per i tuoi compagni di squadra con il nuovo equipaggiamento EMT!

Abbiamo aggiunto due modalità di tutorial in gioco – Modalità di allenamento di base e Partita di allenamento AI – per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco dei nostri giocatori.

Qui sotto potete vedere il video che per la versione free-to-play per PUBG.