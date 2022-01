Giochi di roulette mobile che semplicemente non puoi ignorare

Senza dubbio, la roulette è uno dei giochi da casinò più popolari. La roulette è certamente tra i classici di casinò: risale al XVII secolo. In secondo luogo, tutti possono giocare alla roulette: il gioco è semplice e non richiede alcuna conoscenza iniziale. Ultimo, ma non meno importante, la roulette è uno dei giochi da casinò più sociali (sì, anche la roulette online). Grazie ai progressi tecnologici, oggi possiamo giocare alla roulette comodamente da casa nostra. Al giorno d’oggi, tutti giocano alla roulette sul proprio cellulare. In effetti, i giochi di roulette spesso sono in cima agli elenchi delle app mobili più popolari, ma quali sono i migliori giochi di roulette mobile?

1. Roulette francese

Sviluppato da NetEnt, la roulette francese è uno dei giochi di roulette mobile più scaricati. Grazie a un’ottima qualità grafica, una colonna sonora eccellente e ultimo ma non meno importante, un design semplice ma elaborato, NetEnt ha sviluppato un gioco adatto ai giocatori. La roulette francese non solo sembra quella reale, ma ha anche un’ampia gamma di scommesse possibili: i giocatori possono scommettere da un minimo di €1 a un massimo di €500. Molto simile alla roulette francese è la roulette europea. Se vuoi imparare di più sulle regole della roulette Europea, segui il link per trovare un articolo approfondito.

2. Roulette HD

Coloro che non possono dedicare molto tempo al loro gioco preferito troveranno Roulette HD la soluzione ideale. A differenza della Roulette francese, la Roulette HD funziona anche su dispositivi meno recenti. Ciò che rende la Roulette HD compatibile per tutti (e intendiamo tutti) i dispositivi è il design semplice. Molti giochi di roulette hanno sfondi eleganti, musica e vari effetti aggiuntivi che mettono molta pressione sui dispositivi mobili. La Roulette HD è un gioco molto divertente, anche se non presenta tutti i dettagli aggiuntivi. D’altro canto, come suggerisce il nome, la Roulette HD ha una grafica di alta qualità. In aggiunta, ha un design semplice e lineare. E questo è ciò che la rende un gioco fantastico per chi è in movimento.

3. Roulette VIP

Questo è un altro dei successi di NetEnt. Analogamente alla roulette francese, la Roulette VIP ha una grafica di alta qualità. Nulla è stato lasciato al caso anche per quanto riguarda la gamma di scommesse. In stile VIP, Roulette VIP ha una puntata minima fissata a €25, ma la sua puntata massima non ha nulla a che fare con l’importo offerto dalla maggior parte delle app di casinò. I giocatori possono scommettere fino a €65.000 a questo divertente gioco di roulette. Ma non è solo l’ampia gamma di scommesse che rende la Roulette VIP uno dei migliori giochi di roulette. La prima griglia è ciò a cui la maggior parte di noi è abituata. La seconda, d’altra parte, è qualcosa di unico: un tavolo da gioco su pista. Quando giochi su questo tipo di tavolo da roulette, puoi piazzare tipi di scommesse completamente nuovi, poiché i numeri vengono riordinati. Di conseguenza, le scommesse del cavallo sono in realtà molto diverse. I due tavoli vengono visualizzati contemporaneamente, quindi non devi perdere tempo a passare da una griglia all’altra. Inoltre, la Roulette VIP ha una modalità di giro veloce.

4. Roulette Royale

Gira la ruota e ti teletrasporterai ai tavoli della roulette a Las Vegas. La Roulette Royale è alimentata da Microgaming ed è considerata uno dei migliori giochi di roulette mobile mai pubblicati. Ciò che rende il gioco uno dei migliori è che consente ai giocatori di scegliere tra la roulette americana e quella europea. Sorprendentemente, questo è uno dei pochi giochi di roulette che dispone di un jackpot. Quando fai atterrare la pallina su una stessa buca cinque volte di seguito, vincerai il primo jackpot della Roulette Royale. Fare la stessa cosa quattro volte di seguito ti ricompenserà con un generoso pagamento in contanti di 300 crediti di qualsiasi valuta tu scelga, e se la pallina colpisce la stessa tasca tre volte di seguito, riceverai 200 crediti. Va notato che tutti i pagamenti appena menzionati sono disponibili solo quando i giocatori hanno scelto la scommessa laterale progressiva.