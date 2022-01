Leap: Blue Isle Studios annuncia il suo nuovo FPS multiplayer

Lo sviluppatore Blue Isle Studios ha annunciato il suo sparatutto in prima persona LEAP, basato su squadre e combattimenti aerei, che arriverà a febbraio. I giocatori potranno scegliere tra la United Earth Defense Coalition o gli Exo-Terran, e si lanceranno in battaglie da 60 giocatori per annientare la concorrenza.

Tutti coloro che sono interessati a provare LEAP possono provare a partecipare al Closed Beta Test (CBT) che inizierà il 19 gennaio. Ci si può iscrivere a questo link, sul sito ufficiale. Per l’occasione è stato pubblicato un gameplay trailer d’annuncio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

LEAP è un adrenalinico multigiocatore sparatutto online in prima persona, che include battaglie epiche fino a 100 giocatori, tutti armati fino ai denti. Diventa un mercenario LEAP d’élite conquistando il campo di battaglia. Schierati con la Coalizione per la Difesa della Terra Unita (United Earth Defense Coalition, UEDC) o con i ribelli exoterrestri! Chiunque pagherà di più si assicurerà il tuo grilletto facile e il tuo immenso arsenale.

Collabora con i tuoi compagni di squadra, usa armi potenti e abilità di classe uniche, e domina rapidamente il campo di battaglia con rampini, jetpack e veicoli fuori di testa.

Entrata con stile – Salta sul tuo hoverboard e buttati nella mischia, o sali in groppa a un Moose meccanico e guida la carica. Qualsiasi sia il tuo stile di gioco, ogni mercenario LEAP è equipaggiato con un veicolo personale (VP), che gli consente di coprire rapidamente grandi distanze e colmare il divario con il nemico.

Abilità epiche – Ogni exotuta è dotata di abilità che possono influire sulla partita – Usa il laser orbitale per annientare un gruppo di nemici o attiva uno scudo di supporto per ripararti dal fuoco nemico.

Domina il tuo ambiente – Ogni ostacolo è un’opportunità per saltare, scattare o caricare, e un mercenario d’élite userà le sue abilità di movimento uniche per spostarsi rapidamente sul campo di battaglia. Usa il tuo rampino per raggiungere altezze maggiori o il tuo scatto direzionale per evitare il fuoco nemico.

Raccogli le ricompense – Che giusto ci sarebbe a vincere senza ottenere ricompense? Personalizza il tuo mercenario usando le emoji con gli elmetti e varie skin per le exotute, i veicoli e le armi. Prenditi gioco dei tuoi nemiciamici con stile e impertinenza.

Per l’occasione sono stati pubblicati anche diversi screenshot, che potete vedere qui sotto.