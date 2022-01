Stalker 2 è stato rinviato a dicembre

Non buone notizie per i giocatori in attesa di Stalker 2, nuovo capitolo dello sparatutto del team ucraino GSC Game World. In un aggiornamento sui canali social, infatti, veniamo a sapere che la data di lancio è stata rimandata di quasi 8 mesi. Non sarà più disponibile dal 28 aprile, ma dall’8 dicembre. Stalker 2 arriverà, ricordiamolo, su PC e Xbox Series X/S.

Questo il messaggio completo:

Stalker,

Abbiamo preso la decisione di posticipare l’uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl all’8 dicembre 2022.

Questi ulteriori sette mesi di sviluppo sono necessari per realizzare la nostra visione e raggiungere lo stato desiderato del gioco. S.T.A.L.K.E.R. 2 è il più grande progetto nella storia di GSC, e richiede test approfonditi e lucidature. Siamo convinti che lo sviluppo debba richiedere tutto il tempo necessario, soprattutto nel caso di un progetto del genere.

Questa decisione non è facile, ma stiamo facendo del nostro meglio per consegnarvi un gioco all’altezza delle aspettative.

Con ulteriori informazioni, aggiornamenti e showcase in arrivo, ci aspetta un anno emozionante e importante. Grazie per la vostra pazienza e comprensione.

Con affetto, GSC Game World team.

Qui sotto potete vedere il tweet del profilo ufficiale del gioco con il messaggio.