Bunker Builder Simulator: annuncio del gestionale per fare bunker

I publisher PlayWay e Games Incubator, con lo sviluppatore Hyper Studio hanno annunciato un nuovo gestionale, Bunker Builder Simulator, con protagoniste quelle inespugnabili fortezze sotterranee che sono, per l’appunto, i bunker. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia e che mostra anche un’indubbia qualità grafica. Il gioco arriverà su PC, ma non c’è ancora un periodo d’uscita.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam.

Acquisite contratti, costruite, equipaggiate e decorate bunker in questo coinvolgente builder. Osservate i vostri progetti prendere vita per fornire sicurezza e comfort ai tuoi clienti!

Scava un buco! La maggior parte dei tuoi contratti si svolgerà nei giardini dei clienti. La costruzione di un bunker richiederà delle fondamenta stabili realizzate con i materiali da voi scelti. La durata di tutto il tuo progetto dipenderà da questa scelta.

Il gioco fornirà molti strumenti che potrete usare per realizzare il vostro lavoro in modo efficiente. Dovrete tagliare, saldare, intonacare, e questi sono solo alcuni dei compiti che vi aspettano. Col tempo acquisirete strumenti migliori che vi permetteranno di lavorare più velocemente, il che significa prendere più contratti e diventare ricchi più velocemente.

Avrete accesso a una vasta gamma di oggetti per soddisfare le esigenze dei vostri clienti. Mobili, indotti, elettrodomestici da cucina, giochi da tavolo e molti, molti altri.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Bunker Builder Simulator.