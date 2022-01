Elyon: arriva la nuova classe, Arciere

Elyon dà il benvenuto all’anno nuovo con l’arrivo della nuova classe Archer, e una serie di eventi, bilanciamenti, Twitch Drops e altro ancora.

Elyon, MMORPG free-to-play sviluppato da Bluehole Studio e pubblicato da Kakao Games, è ambientato in un mondo di magia e tecnologia, dove le fazioni combattono per rivendicare il mistico mondo di Elyon. Con una profonda personalizzazione del personaggio, la costruzione delle abilità, la scelta delle armi, PvP, PvE e molto altro, Elyon offre un’esperienza per ogni stile di gioco.

Gli arcieri sono una classe a distanza unica e potente che fa piovere frecce mortali sui loro nemici, prosciugando la loro energia attraverso le loro notevoli abilità.

Per celebrare la classe Arciere e il suo debutto, Kakao Games sta offrendo esclusivi Twitch Drops dal 12 al 14 gennaio, con una serie di premi in-game disponibili per coloro che vedono gli streamer partecipanti. Ci sarà un’ulteriore seconda serie di drop per celebrare il nuovo anno dal 14 al 24 gennaio.

Qui potete vedere per gli orari e i dettagli dei Twitch Drop.

Ci sarà anche una serie di eventi in-game con numerose ricompense per i giocatori. Questi includono un evento di livellamento dal 12 al 24 gennaio per coloro che imbracciano arco e frecce come Arcieri per la prima volta, e l’evento Beginner’s Joy della stessa durata per coloro che hanno appena iniziato in Elyon. Per i dettagli su questi eventi, le notizie sui cambiamenti del bilanciamento delle classi, i nuovi contenuti RvR e molto altro, potete andare su questo link, con la patch note nel dettaglio.

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale di Elyon che mostra una video-guida della nuova classe.