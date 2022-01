KungFu Kickball: goal a suon di Kung Fu

Quest’oggi ci sono novità da parte dello sviluppatore Whalefood Games e l’editore Blowfish Studios, il loro titolo KungFu Kickball è pronto al rilascio.

Gareggiate contro i vostri amici in uno sport che unisce il calcio ai film d’azione di kung fu. Vola e rilascia una raffica di pugni, calci e arti mistiche per sopraffare l’altra squadra e colpire la campana degli avversari con palla. Ogni rintocco della campana conta come un punto e viene dichiarata vincitrice la squadra che avrà ottenuto più punti allo scadere del tempo.

Affinate le vostre abilità con la modalità del campionato a giocatore singolo contro l’IA che diventa pian paino sempre più forte, poi scontratevi con gli amici, con il multigiocatore locale o online, nelle modalità “confronto” o “partita veloce”.

Nel titolo abbiamo diversi personaggi e stili: