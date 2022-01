SNK vs Capcom Card Fighters Clash: arriva il gioco per Nintendo Switch

Udite udite: sembra che un grande classico stia per arrivare oggi anche su Nintendo Switch, ed è proprio SNK vs Capcom Card Fighters Clash, il gioco di carte collezionabili creato da SNK dove i due universi si scontrano in un contesto leggermente differente. La descrizione del gioco è la seguente:

“I personaggi di SNK e Capcom si scontrano in questo epico gioco di combattimento di carte! Presentazione! SNK vs. Capcom Card Fighters Clash, un gioco di combattimento di carte incandescente per NEOGEO Pocket Color (rilasciato nel 1999), sta arrivando su Nintendo Switch! All’epoca, SNK vs. Capcom Card Fighters Clash è stato venduto come due giochi separati; la versione SNK Cardfighter e la versione Capcom Cardfighter. Ma ora, entrambi sono stati combinati in un gioco! Non c’è niente che ti impedisca di collezionare tutte le carte!”

Il gioco presenta un sacco di feature chiave, come: