League of Legends: abbiamo i cambiamenti della patch 12.2

Tutto ad un tratto, il PBE di League of Legends si è aggiornato in modo sorprendente: abbiamo i cambiamenti per iscritto della nuova patch 12.2. Anche se ieri abbiamo analizzato quello che sarebbe stato cambiato, mancavano i numeri fondamentali per determinare di quanto parliamo, e ora abbiamo la conferma. Vediamo in fondo tutta la lista di cambiamenti più significativi in arrivo su League of Legends, e le intenzioni di Riot Games sulla questione.

Tra la lista dei campioni buffati, Nocturne, Samira e Senna sembrano quelli che hanno ricevuto il cambiamento più sostanzioso. Avere più vita per livello non è niente male per Nocturne, mentre Samira e Senna sono state buffate abilità più iconiche, il che le renderà sicuramente più forti.

Per i campioni nerfati, invece, Zed è stato brutalmente colpito: perdere ben 35% di danno base dalla suprema non è assolutamente poco, e questo servirà a frenare un po’ lo snowball del campione specialmente nelle fasi più avanzate della partita, quando dovrebbe essere più debole vista la sua natura da assassino.

Il Terrore dei Lich vedrà l’aggiunta di 15 velocità abilità, meno danno dall’effetto potenziato ma un tempo di ricarica ridotto per poterlo riutilizzare, da 2.5 a 1.5 secondi. Anche lo Scettro di Cristallo di Rylai ha subito grandi cambiamenti: il costo è stato ridotto di ben 400 d’oro, avrà 50 di vita in più ma darà 15 di potere magico in meno. Sono immensi buff per i due oggetti, quindi dovremo tenerli d’occhio nella prossima patch.

I due nuovi draghi sono troppo potenti, pertanto un nerf al potere della loro anima era d’obbligo, smorzando un po’ il soffocamento che portavano durante le partite.

Il Tempo Letale riceverà uno scaling basato sul livello del campione, di conseguenza vi darà più potenza man mano che la partita andrà avanti.

Infine, abbiamo cambiamenti a Janna, Tahm Kench e Rengar, i quali avevano bisogno di alcune aggiustatine al loro gameplay. In particolare, Tahm Kench sarà più orientato al ruolo di supporto e Rengar riceverà una passiva nella suprema che gli permetterà di saltare anche da Cammuffato, poiché il drago Chemtech eliminava i preziosi cespugli di cui necessitava.