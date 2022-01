Monster Hunter Rise: il download su PC è ora disponibile

Sin da quando avevano dato la conferma l’anno scorso, i giocatori di Monster Hunter Rise aspettavano con trepidazione l’arrivo del titolo anche su Steam, e nonostante Capcom abbia aspettato un po’ di tempo prima di dare l’annuncio ufficiale, è qui. Il gioco è disponibile da oggi, e si è sbloccato sulle librerie di Steam dalle 18:00 in punto dell’ora italiana, e adesso chiunque può gustarsi l’ultima meraviglia di Capcom. Inoltre, abbiamo i requisiti di sistema riportati in fondo alla schermata in cui viene evidenziato come servino 23 GB di spazio libero per poter installare il gioco, un peso non eccessivo ed alla portata di tutti senza problemi. Una volta installato, i giocatori potranno così godersi uno degli episodi più interessanti ed apprezzati della serie: dopo il grande successo riscosso da Monster Hunter World, c’è grande curiosità di scoprire quali saranno i risultati registrati da Rise tra la community di appassionati muniti di mouse e tastiera. Purtroppo, Capcom non ha dato l’opzione di preinstallare il titolo su Steam, e la cosa può risultare seccante per coloro che non dispongono della connessione più ottimale. Ciononostante, è bene vedere che infine Monster Hunter Rise si è aggiunto a World e Stories 2 sul negozio della piattaforma, e i risultati si faranno presto vedere. Di seguito, vi riportiamo i requisiti di sistema consigliati per avere una solida prestazione nel gioco:

23 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 1080p/30fps quando le impostazioni grafiche sono impostate su “Media”. Requisiti di sistema soggetti a modifiche durante lo sviluppo del gioco.

Godetevi la grande caccia anche su PC, e se per caso siete curiosi, potrete anche consultare la nostra recensione.