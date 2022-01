Ragnarok Origin: Bella Poarch diventa ambasciatrice

Quest’oggi Gravity Co. Ltd, sviluppatore ed editore di giochi online, è lieta di annunciare la propria collaborazione con la superstar e artista Bella Poarch per Ragnarok Origin!

Come appassionato di videogiochi e anime, Bella è perfetta per rappresentare il titolo. Come ambasciatrice del gioco, Bella ha pubblicato diverse storie su Instagram, Tiktoks, sfide di danza, video cosplay e livestream dedicati.

Nel titolo potrete scegliere tra una delle otto classi personalizzabili ed esplorare un vasto mondo fantasy. Che si tratti di giocare da soli o online con gli amici, ci sono decine di missioni da completare, ampia personalizzazione, e nuove amicizie in attesa di essere formate.

L’artista si mostra a noi in questa intervista esclusiva