Demoniaca Everlasting Night: da oggi su console

Quest’oggi ci sono novità da parte di AKI e Valkyrie Initiative, il loro titolo Demoniaca Everlasting Night sta per ricevere una versione per console! Dopo una campagna Kickstarter durata anni il titolo non solo ha raggiunto i Pc, ma da adesso anche le console!

Il titolo è è un action RPG, con elementi sexy, ambientato in un mondo dark-gotico ed ispirato alla saga di Castlevania. Esplorate, combattete e vendicatevi dell’orda demoniaca che vi ha portato sofferenza e morte. Cosa state aspettando? Il sangue demoniaco scorre già nelle vostre vene.

Esplorate l’orrenda e corrotta Torre di Babele, riuscirete a scovare tutti i suoi segreti? Fatevi strada e raggiungete il padrone della torre superando le orde di minions che ostacoleranno il vostro cammino!

Personalizza il vostro stile di gioco grazie alla generosa scelta di pozioni, equipaggiamenti, abilità e mosse sbloccabili. Trovate lo stile che più vi aggrada e cambiatelo in base a chi vi si para davanti, , ogni nemico e ogni campo di battaglia è unico e imprevedibile.

Il titolo è da oggi disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series X|