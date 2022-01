Pokémon UNITE: sarà ai Mondiali Pokémon 2022

In un aggiornamento da parte del team di Pokémon UNITE, il producer, Masaaki Hoshino, ha annunciato, tra le altre novità, che il gioco entrerà a far parte dei Campionati Mondiali Pokémon 2022. A partire da quest’anno, infatti, squadre provenienti da tutto il mondo potranno sfidarsi in una stagione competitiva entusiasmante, da cui emergeranno i team che si qualificheranno per i Campionati Mondiali di agosto.

Altri dettagli sui campionati mondiali Pokémon UNITE di agosto verranno rilasciati in futuro, nell’attesa il team del MOBA di The Pokémon company ha parlato di alcune novità, in particolare per quanto riguarda l’inedita modalità competitiva pensata dagli sviluppatori per rendere il soggiorno sull’Isola di Heos ancora più divertente per tutti gli appassionati.

Il principale problema ad oggi nel creare un ecosistema competitivo vero e proprio per il gioco è rappresentato dal bilanciamento degli strumenti assegnabili che, possedento un “grado”, cioè un livello di forza, portano i giocatori con gli strumenti a livelli più alti a vincere più facilmente, diventando a tutti gli effetti un “play to climb“.

Il nuovo aggiornamento aggiungerà anche diverse nuove lingue all’interno di Pokémon UNITE, tra cui hindi, indonesiano, portoghese brasiliano, russo, thailandese e turco, dando la possibilità a molti altri giocatori intorno al globo di unirsi alla battaglia sull’isola di Heos.

Futuri aggiornamenti sullo stato del gioco e sul suo inserimento all’interno del mondiale Pokémon sono disponibili sul sito ufficiale, inoltre tutte le news sui tornei saranno disponibili nella sezione esports di GamesVillage.