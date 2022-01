Chocobo GP: saranno disponibili tre diversi modelli di Kart

Chocobo GP verrà lanciato esclusivamente su Switch il 10 marzo e l’ultimo aggiornamento di Square Enix si concentra sui kart del gioco e su come saranno disponibili tre diversi tipi di veicoli. Inoltre uno spin-off gratuito del gioco è attualmente disponibile per mobile. Il titolo in stile Mario Kart, sarà un’esclusiva per Switch e presenterà una serie di percorsi ambientati all’interno e nei dintorni di Final Fantasy con una modalità storia, tornei a eliminazione diretta per 64 giocatori, Time Attacks e varie altre modalità mi aspetterei di vedere in un kart racer.

I tre tipi includeranno il modello standard, il modello di presa e il modello di velocità e ognuno ha statistiche diverse. Di seguito il comunicato di Square Enix:

Ci sono tre tipi di veicoli disponibili in Chocobo GP. Sono presenti i modelli standard, velocità e aderenza. Ognuno di loro offre caratteristiche diverse come alta velocità, accelerazione, maneggevolezza e altro. Scegliere il tipo che funziona meglio per la vostra strategia di corsa è la chiave alla vittoria.



Ci sarà anche una versione del gioco da scaricare gratuitamente, Chocobo GP Lite. Questa versione permetterà ai giocatori di accedere alla modalità Prologo della storia e consentirà anche a coloro che non hanno il gioco completo di partecipare in multiplayer (online e locale, a quanto pare) se ospitati da un amico che ha acquistato il titolo. I dati di salvataggio (sia gli oggetti che la valuta) dalla versione Lite verranno trasferiti alla versione completa se si sceglie di eseguire l’aggiornamento, e i possessori della versione Lite possono anche accedere ai con 64 giocatori ma in modalità Trial. Di seguito una panoramica delle caratteristiche che saranno presenti in Chocobo GP:

Preparatevi a una nuova esperienza di corsa con decine di Chocobo, completi di abilità e varianti uniche. Equipaggiate Magicite e sbaragliate la concorrenza in diversi circuiti familiari nelle modalità multi giocatore offline e online. Gareggiate nei tornei e diventate il campione GP.

Chocobo GP sarà disponibile da 10 marzo 2022 su Nintendo Switch.

