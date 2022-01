Monster Hunter Rise: la versione PC supera i 90 mila giocatori il primo giorno

Dopo aver trascorso alcuni mesi come esclusiva per Nintendo Switch, Monster Hunter Rise è stato ora lanciato anche per PC tramite Steam e il gioco di ruolo d’azione è iniziato alla grande. Fin dal primo giorno il numero di giocatori connessi simultaneamente sul gioco è stato molto alto.

Secondo le classifiche delle attività di Steam, il giorno del suo lancio, Monster Hunter Rise ha raggiunto un picco di giocatori simultanei di oltre 90.000, 90.773, per essere precisi. Questo è, ovviamente, ancora lontano dal picco di tutti i tempi di Monster Hunter World, che è attualmente conta oltre 334.000 giocatori, quindi dovrebbe essere interessante vedere se la nuova versione riesce a raggiungere questo tipo di cifre. Ovviamente, l’ espansione di Monster Hunter Rise, Sunbreak, verrà lanciata sia per PC che per Nintendo Switch quest’estate, e si potrebbe presumere che ciò porterà anche un aumento del numero e del coinvolgimento dei giocatori del gioco.

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri. Per la prima volta in assoluto in un gioco di Monster Hunter, le azioni di grappling basate sul cavo possono essere eseguite utilizzando un wire bug in piedi oppure a mezz’aria, aggiungendo un nuovo livello di manovrabilità aerea alle strategie di caccia e agli attacchi.

Monster Hunter Rise è disponibile su Nintendo Switch e su PC tramite Steam.