God of War: un gameplay mostra i primi 15 minuti in 4k su PC

God of War di Sony arriverà il 14 gennaio su PC, debuttando su Steam (trovate la nostra recensione qui) a quasi quattro anni dall’uscita originale. Con il supporto per 4K/60 FPS, sembrava abbastanza buono nei trailer visti finora, ma PlayStation Access ha pubblicato un gameplay trailer di 15 minuti con le impostazioni Ultra.

Coprendo il segmento di apertura del gioco in cui Atreus e Kratos vanno a caccia, il titolo del 2018 sembra ancora incredibilmente sbalorditivo nella presentazione e nella fotografia. Oltre a una grafica migliorata, la versione PC offre ombre a risoluzione più elevata, opzioni GTAO e SSDO, migliori riflessi dello spazio dello schermo e supporto Nvidia DLSS. Supporta anche frame rate sbloccati e display Ultra wide. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dei dell’Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni. È in questo mondo ostile e spietato che dovrà combattere per la sopravvivenza e insegnare a suo figlio a fare lo stesso. Kratos è di nuovo padre. Nella sua nuova veste di mentore e protettore è costretto ad affrontare e a gestire la rabbia in un mondo molto pericoloso.

Caratteristiche

Grafica in 4k : una grafica sorprendente esaltata dal tuo PC. Goditi la vera risoluzione 4K sfruttando i dispositivi supportati, [MU1] oltre a un frame rate illimitato per ottenere le massime prestazioni. Metti a punto la tua configurazione tramite un’ampia gamma di pre-impostazioni grafiche e opzioni: ombre a risoluzione più elevata, impostazione SSR migliorata, possibilità di aggiungere GTAO ed SSDO, e molto altro.

: una grafica sorprendente esaltata dal tuo PC. Goditi la vera risoluzione 4K sfruttando i dispositivi supportati, [MU1] oltre a un frame rate illimitato per ottenere le massime prestazioni. Metti a punto la tua configurazione tramite un’ampia gamma di pre-impostazioni grafiche e opzioni: ombre a risoluzione più elevata, impostazione SSR migliorata, possibilità di aggiungere GTAO ed SSDO, e molto altro. Supporto Ultra wide: Immergiti come mai prima d’ora. Viaggia attraverso i regni norreni e ammira panorami mozzafiato con il meraviglioso widescreen panoramico. Con il supporto per l’ultra-widescreen 21:9, God of War offre un’esperienza di qualità cinematografica che amplia ulteriormente la teatralità senza interruzioni della produzione originale.

God of War è disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Steam.