Steam: Monster Hunter Rise e God of War sono in cima alle classifiche di vendite

La classifica di vendite sulla piattaforma di Valve, Steam, mette in evidenza due titoli che in questi ultimi mesi sono stati molto attesi dai giocatori della community: God of War e Monster Hunter Rise. Il primo è stato lanciato su PlayStation 4 nel 2018 mentre il secondo è uscito su Nintendo Switch a marzo 2021.

Attualmente, entrambi i giochi sono in cima alle classifiche di vendita di Steam, con Monster Hunter Rise che prende il primo posto e God of War che arriva proprio dietro di esso. Monster Hunter Rise ha goduto di un forte coinvolgimento, avendo raggiunto un numero massimo di giocatori simultanei di oltre 90.000 giocatori il giorno del suo lancio su Steam. Sarà interessante vedere come se la caverà God of War quando verrà lanciato su PC il 14 gennaio. Per il titolo è stato pubblicato un gameplay trailer in 4k. Di seguito una panoramica di entrambi i giochi:

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri.

Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dei dell’Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni. È in questo mondo ostile e spietato che dovrà combattere per la sopravvivenza e insegnare a suo figlio a fare lo stesso.

Monster Hunter Rise è disponibile su PC tramite Steam e su Nintendo Switch. God of War è disponibile su PS4 e dal 14 gennaio anche su PC tramite Steam.