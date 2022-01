Dying Light 2 Stay Human: ecco cosa sarà mostrato all’episodio 6

Oggi Techland presenterà il sesto e ultimo episodio della sua serie online Dying 2 Know. Ha in serbo per questo episodio un gran numero di attesissimi dettagli su Dying Light 2 Stay Human, a cominciare dalla modalità co-op per 4 giocatori e – ovviamente da un nuovo video sul gameplay. Per l’ultima volta, Jonah Scott, la voce di Aiden Caldwell, insieme alla sua co-conduttrice Leah, vi farà partire per un fantastico viaggio con tante emozionanti novità e contenuti in-game preparati per l’episodio finale del Dying 2 Know.

Ma le sorprese di Techland non finiscono qui. Per sciogliere gli eventuali dubbi dei fan, questo episodio di D2K vi darà la possibilità di assistere a un confronto fra l’attuale generazione di console e quella precedente. L’anteprima mondiale di Dying Light 2 Stay Human è molto vicina, assicuratevi quindi di non aver perso nessun episodio della serie Dying 2 Know. Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versione Cloud).

I preordini sono disponibili su dyinglightgame.com/preorder. Tutti i preordini includeranno l’esclusivo Pacchetto Reload e il Pacchetto Reach for the Sky, che contengono esclusive skin per outfit, armi, zaino e parapendio. Il Pacchetto Reach for the Sky è stato creato in collaborazione con Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City), che interpreta Lawan, un personaggio chiave che intreccia il suo destino con Aiden, il protagonista, nel corso della sua avventura.