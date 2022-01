Xbox One: la produzione è terminata dal 2020

Prima dell’uscita della Xbox Series X/S, Microsoft aveva interrotto la produzione della Xbox One X e della Xbox One S All-Digital Edition. L’azienda stava cercando di “dilagare nel futuro” con le sue nuove console, ma ha continuato a produrre la Xbox One S fino alla fine del 2020. Ora è stato confermato a The Verge che la produzione di tutte le console Xbox One è terminata nello stesso momento.

il direttore senior del marketing dei prodotti Xbox, Cindy Walker, ha dichiarato:

Per concentrarci sulla produzione di Xbox Series X / S, abbiamo interrotto la produzione per tutte le console Xbox One entro la fine del 2020″



Inoltre, Phil Spencer, ha aggiunto:

L’offerta è in realtà grande come non lo è mai stata. È che la domanda sta superando l’offerta per tutti noi. A questo punto, abbiamo venduto più di questa generazione di Xbox, che è Xbox Series X e S, di quanto abbiamo avuto qualsiasi versione precedente di Xbox”.

Daniel Ahmad, analista senior di Niko Partners, ha stimato che oltre 12 milioni di console sono state spedite in tutto il mondo fino ad oggi, quindi concentrarsi sulla Xbox Series X/S sembra essere la scelta più idonea.