Pokémon Unite: Trevenant si unisce allo scontro

L’ultimo combattente ad arrivare su Pokémon Unite è stato ufficialmente mostrato oggi sulla pagina ufficiale del titolo su youtube, e con sorpresa di tutti, si tratta di Trevenant, il pokémon Alberantico introdotto nella sesta generazione. Il video ci mostra una piccola preview di quello che possiamo pregustare, e nonostante non siano state date informazioni di alcun tipo sul suo kit, possiamo fare speculazioni:

Prima di tutto, la descrizione del video dice che Trevenant coprirà il ruolo di Difensore , unendosi a Greedent, Mamoswine, Blastoise, Snorlax, Crustle e Slowbro, ma non sappiamo in che modo potrà usare le sue mosse per difendere la sua squadra.

, unendosi a Greedent, Mamoswine, Blastoise, Snorlax, Crustle e Slowbro, ma non sappiamo in che modo potrà usare le sue mosse per difendere la sua squadra. Secondo, sembra che il pokémon partirà direttamente da Trevenant anziché evolversi da Phantump , ma questo è ancora da vedere.

, ma questo è ancora da vedere. Passiamo alle sue mosse, e il trailer ne mostra alcune: all’inizio possiamo vedere Maledizione contro il Ludicolo, mentre in seguito vediamo due mosse di tipo erba, nello specifico la carica si direbbe Legnicorno e il mega martellone è senza ombra di dubbio Mazzuolegno. La cosa più curiosa è che non sembrano proprio delle mosse adatte ad un pokémon che deve ricoprire un ruolo di difesa, quindi questo può suggerire che Trevenant sarà più orientato sull’offensiva.

Detto questo, non abbiamo altre informazioni sulla cosa. Purtroppo il trailer non ha mostrato le mosse nello specifico, pertanto prendete quello che abbiamo detto con le pinze, poiché ci saranno delle modifiche impreviste. La cosa che tutti hanno notato è che Pokémon Unite sta tendendo a rilasciare pokémon abbastanza di nicchia come personaggi, anziché i più popolari come ognuno si aspetterebbe. Questo mostra che i ragazzi di Timi Studio Group ci tengono a dare la luce dello spettacolo anche ai più dimenticati, ed è senz’altro una cosa giustissima da fare. Rimanete in allerta per futuri annunci su Trevenant e il suo arrivo prossimamente.