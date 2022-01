Galactic Civilizations III è gratis sull’Epic Games Store

Era da un po’ di tempo che non si sentiva parlare di giochi strategici come Galactic Civilizations III, e a quanto pare la fortuna ha deciso di passare e farci una sorpresa. Infatti, il titolo in questione sarà gratuito da da oggi fino al 20 gennaio sull’Epic Game Store, e sappiate che questo suo programma continuerà nel 2022. Ogni giovedì alla stessa ora, ovvero le 17:00 in punto del nostro paese, Epic ci rilascerà come sempre da uno a tre giochi gratuiti, e per poterli riscattare vi basterà semplicemente creare un account Epic gratuito e abilitare l’autenticazione a due fattori per iniziare a riscattare questi omaggi; non vi sarà necessario neanche installarli! A questo punto, Epic ha regalato oltre 100 giochi gratuiti e non c’è alcun segno che il programma si fermerà presto. Come abbiamo detto all’inizio, da oggi potrete giocare a Galactic Civilizations III, uscito il 2015 solo su Microsoft Windows da parte dello studio Stardock. Di seguito, vi diamo la descrizione della storia del gioco:

“Dieci anni dopo la guerra contro i Signori del Terrore, l’Impero Drengin ei suoi alleati Yor regnano sovrani. La maggior parte delle razze alleate contro i Signori del Terrore sono state sterminate o soggiogate. La Terra giace protetta, ma isolata, dietro il suo scudo Precursore. Nel 2242, la Prima Flotta Terrestre ritorna dall’universo tascabile con una tecnologia avanzata e una missione per liberare la Terra. Le tre missioni della campagna descrivono in dettaglio gli sforzi della flotta per liberare Arcea, affrontare i Thalan e infine smantellare la presenza dei Drengin nel sistema solare prima di abbattere lo scudo del Precursore. Il sollevamento dello scudo consente alla flotta dell’Alleanza Terrestre ricostruita in modo massiccio di entrare nella galassia, dando così inizio alla “Crociata Terrestre” di cui il Thalan aveva precedentemente avvertito.”

Non dimenticate di riscattare il gioco entro le 17:00 del 20 gennaio.