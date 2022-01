GTA: il sesto capitolo potrebbe arrivare prossimo anno

Si, avete ragione, potrebbe non essere vero, ma questo leak riguardante GTA e il suo sesto capitolo sembrano davvero promettenti; lasciateci spiegare la ragione. Secondo quanto riportato da recenti annunci, tra cui abbiamo la parola della rivista Kotaku, Grand Theft Auto 6 è in fase di sviluppo e potrebbe avere una mappa in evoluzione in stile Fortnite, e sempre a detta sua, Rockstar Games ha cominciato a lavorare sulla produzione dal 2021, anche se il mese e giorni specifici sono un mistero. Secondo la previsione di un analista, il prossimo capitolo della serie potrebbe essere in lavorazione per il 2023 o il 2024. Take-Two, che possiede Rockstar, ha dichiarato questa settimana nel suo annuncio di acquisizione di Zynga che avrebbe un “tasso di crescita annuale composto” del 14% fino all’anno fiscale 2024. Un analista della società di ricerca Jeffries ha detto ad Axios che ci sono “solo una manciata di titoli” che hanno il potere di dare a Take-Two la sicurezza di poterlo raggiungere, e si ritiene che uno sia un gioco Rockstar. Insomma, ci sono troppe coincidenze per non pensare che sarebbe anche l’ora di un sesto capitolo della serie. Doug Creutz di Cowen & Company ha affermato che ciò indica un “probabile lancio di GTA 6 nell’anno 24”. L’anno fiscale 24 di Take-Two va dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024, quindi il suggerimento è che GTA 6 venga rilasciato in quel periodo. Altri rapporti hanno suggerito che GTA 6 potrebbe non essere rilasciato fino al 2025. Ma la parte più strana di tutto questo, e in realtà anche comprensibile, è che Rockstar Games non ha confermato il rumor di Kotaku, quindi si potrebbe trattare di una semplice voce di corridoio, oppure della verità più assoluta. In ogni caso, il fatto che tutto il mondo aspetta con trepidazione GTA 6 dovrebbe far sollevare un radar alla compagnia, e forse arriverà prima di quanto ci aspettiamo.