Rune Factory 5: mostrato un nuovo trailer

Si sa che Rune Factory 5 arriverà il 22 marzo, ma da un po’ di tempo c’era una sorta di silenzio misterioso che circondava il gioco. Ebbene, non abbiate paura, perché i ragazzi di Hakama Inc. vi hanno ascoltato, e hanno rilasciato un nuovo ed entusiasmante trailer in cui mostrano le feature generali del gioco, assieme a scene di gameplay. La descrizione del video è la seguente:

“Parti per una grande avventura in un mondo fantastico con l’ultimo capitolo della serie di giochi di ruolo di simulazione Rune Factory. Dopo aver perso la memoria, l’eroe sbarca in una cittadina benedetta dalla natura. Lì, vengono reclutati in una banda di ranger di mantenimento della pace e inizia la loro nuova vita. Oltre ai loro normali doveri, l’eroe può coltivare la terra, lanciare una linea nel fiume vicino e molto altro! Unisciti ai cittadini per combattere i mostri e scatenare potenti attacchi combinati: solo una delle novità della serie. Il palcoscenico è pronto e si alza il sipario su una nuova entusiasmante avventura in Rune Factory 5!”

Vengono mostrate scene di gameplay non troppo d’impatto, con tante referenze a video già usciti in cui vediamo il sistema di gestione e gli elementi RPG dei combattimenti tipici di ogni titolo della serie. Inoltre, non mancherà di certo una ricca storia che vedrà questa volta un altro protagonista totalmente nuovo, e la possibilità di rendere la nostra vita e avventura unica nel suo genere, grazie al sistema di legami e amicizie con le persone del villaggio. La Limited Edition fisica sarà disponibile al prezzo di lancio di 79,99 € e includerà al suo interno una copia del gioco, una custodia Steelbook, un artbook, il CD “Melodies of Norad” che includerà una serie di brani tratti da tutti i capitoli del franchise, e il set di costumi ispirati ai personaggi di Rune Factory 4. Ma non è tutto, coloro che pre-ordineranno qualsiasi edizione fisica del titolo otterranno come bonus il tenerissimo Wooly Plush Bag Tag.