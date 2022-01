The Settlers arriva a marzo, closed beta 20-24 gennaio

Era da un po’ che non si sentivano novità su The Settlers, reboot dello storico strategico creato Volker Wertich. Poco fa Ubisoft ha pubblicato un video che annuncia l’arrivo del gioco su PC dal 17 marzo 2022. In più ci sarà una fase Closed Beta dal 20 al 24 gennaio. Per provare ad avere l’opportunità di giocare alla beta, ci si può iscrivere nel sito ufficiale Ubisoft

Come dice il video, che potete vedere qui sotto, The Settlers è un gioco di costruzione e strategia in tempo reale che raccoglie un’eredità di trent’anni nell’esplorazione, espansione e conquista, riconcepito da cima a fondo con nuova grafica e animazioni. Il giocatore potrà scegliere tra tre fazioni, ognuna con la propria estetica e il proprio stile di gioco. Ci sarà sia la campagna single player che la parte multigiocatore. Il precedente episodio della serie è datato 2010.

Questa la descrizione di The Settlers nel sito ufficiale:

UN NUOVO INIZIO

The Settlers porta una ventata di freschezza alle celebri meccaniche di gioco della serie. Offre una meccanica di gioco immersiva basata sullo sviluppo dell’economia, allo scopo di creare un esercito per sconfiggere gli avversari.

VARIE MODALITÀ DI GIOCO

Una serie di modalità multigiocatore online (fino a un massimo di 8 giocatori) permettono intense schermaglie contro altre persone o contro l’IA, garantendo un lungo divertimento. Una campagna con una ricca storia consentirà ai giocatori veterani di immergersi nel mondo di The Settlers, mentre quelli nuovi potranno imparare le basi con un tutorial separato.

UN MONDO DA CONQUISTARE

Tre fazioni distinte da utilizzare. In The Settlers troverai gli Elari, i Maru e i Jorn. Ogni fazione ha una propria estetica e il suo stile di gioco.

Il fulcro di ogni partita sta nel raccogliere risorse e consolidare l’economia per reclutare altri Settlers e un esercito vittorioso, che puoi controllare direttamente. Ricerca potenziamenti per il tuo esercito e rafforzalo reclutando unità di supporto e d’assedio.

GRAFICA ALL’AVANGUARDIA

Mai prima d’ora The Settlers è stato così vivo e ricco di dettagli. Grazie al motore proprietario di Ubisoft, Snowdrop, The Settlers impone un nuovo standard nel genere strategia di costruzione in tempo reale.

I giocatori dovranno adattare il loro stile di gioco per esplorare i vari luoghi di interesse e le loro ricompense speciali, o i nuovi biomi e le loro sfide.