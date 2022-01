Atelier Sophie 2: nuovi trailer sulle lotte e la fotografia

Quest’oggi Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream torna a mostrarsi. Il JRPG di Koei Tecmo e Gust, annunciato ad inizio ottobre, questa volta si mostra a noi con un trailer dedicato al sistema di lotta.

Nel titolo i giocatori seguiranno Sophie Neuenmuller nella sua missione per trovare la sua amica Plachta nel misterioso mondo onirico di Erde Wiege. Sophie stringe così nuove amicizie in città e si mette alla ricerca di Plachta. Sfortunatamente, invece di trovare Plachta, lei e i suoi amici scoprono una frattura nello spazio che li porta in un luogo misterioso disabitato.

Proprio mentre decidono di rinunciare alla loro missione e tornare in città, Sophie sente una voce familiare, ma prima che abbia il tempo di indagare, appare improvvisamente un drago d’acqua e attacca il gruppo. Fortunatamente, grazie all’arrivo dell’aspirante alchimista Ramizel e di un ex cavaliere di nome Diebold, vengono salvati appena in tempo.

Nel trailer di oggi viene presentato l’esilarante stile di battaglia, la quale inizia nel momento in cui si attacca un nemico. In questi scontri a turni partecipano ben 6 personaggi, dando vita ad una “Multi-link Turn Battles“.

Durante lo scontro è possibile combinare due squadre di tre personaggi in avanguardia e tre personaggi nella retroguardia per godere di un combattimento più strategico. Affrontate nemici potenti sfruttando il “Dual Trigger“, una mossa speciale scatenata da due personaggi che si uniscono.

Le sorprese non finiscono qui, infatti è stata mostrata la modalità fotografia! Posizionate i membri del vostro gruppo come più vi aggrada, selezionate la posa che più vi interessa e non solo, ritagliate una scena durante la vostra avventura, fotografatela, e avrete una foto ricordo!

Il titolo sarà disponibile su PC sulla piattaforma Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Arriverà dal 24 Febbraio 2022 in Giappone e dal 25 febbraio in Nord America ed Europa.