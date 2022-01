PlayStation 5: Mark Cerny deposita un nuovo brevetto per la retrocompatibilità

Una delle “battaglie” degli ultimi anni tra console è quella relativa alla retrocompatibilità. Shaun McIlroy ha postato su Twitter di ha scoperto un brevetto depositato tramite l’USPTO dall’architetto di PlayStation 5, Mark Cerny, che potrebbe indicare la retrocompatibilità per il vecchio hardware delle console PlayStation.

Il brevetto descrive specificamente: “Compatibilità backward attraverso l’uso di spoof clock e controllo della frequenza a grana fine”. Dato che la PlayStation 5 ha già la retrocompatibilità per un certo numero di titoli PS4, potrebbe invece indicare il supporto per i titoli delle epoche PS One, PS2 e PS3. Portando dunque classici delle prime generazioni di console Sony, non giocabili sulle attuali console.

Naturalmente, il tempo dirà quanto tempo ci vorrà perché questo venga implementato nell’hardware attuale. Qui sotto potete vedere i tweet di McIlroy.