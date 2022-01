Guilty Gear STRIVE:nell’ARCREVO EMEA Tournament ci sarà anche l’Italia

L’ARCREVO EMEA Tournament è una competizione online di Guilty Gear -STRIVE- organizzata da Bandai Namco Europe e Arc System Works in cui i migliori giocatori si sfideranno per qualificarsi all’ARCREVO EMEA Finals. L’annuncio degli organizzatori del torneo ha incluso anche l’Italia, per cui i qualifier si svolgeranno il 16 gennaio.

Saranno 5 gli eventi di qualificazione ufficiali: Europa, Medio Oriente, e Africa sono stati suddivisi in altrettanti tornei per mettere in luce i migliori lottatori. Per l’Italia i qualifier events del torneo di Guilty Gear sono quelli della regione EMEA 5, si svolgeranno il 16 gennaio, con le finali dell’ARCREVO EMEA che si terranno il 27 febbraio.

Oltre ai qualifier ufficiali sono stati organizzati i Daredevil Events, a tutti gli effetti tornei della community, che permetteranno anche agli altri giocatori di avere la possibilità di qualificarsi alle finali dell’ARCREVO EMEA 2021. Essendo un torneo organizzato dalla community per la community, i match del Daredevil Event potrà svolgersi sia in BO3 che in BO5, a discrezione degli organizzatori. A differenza dei qualifier events ufficiali, che si svolgeranno sulla versione PC del gioco, i Daredevil Events potranno essere disputati anche tramite PS4 e PS5.

Alle finali accederanno i primi 3 classificati dei Daredevil Events, che unendo tutte le regioni EMEA in un unico torneo saranno certamente il modo più difficile di arrivare alle fasi conclusive, e il primo classificato di ogni regione nei qualifier events. Gli 8 giocatori finalisti si sfideranno a Febbraio per il titolo di campione EMEA e un montepremi totale di 10.000 Euro.

Per seguire tutte le sfide basta collegarsi al canale twitch di Bandai Namco Europe, invece tutti i risultati delle finali saranno disponibili nella sezione esports di GamesVillage.