PlatinumGames: Atsushi Inaba è il nuovo CEO

PlatinumGames entra nel 2022 con un cambiamento significativo ai vertici della sua struttura. Lo sviluppatore giapponese ha annunciato il cambio del CEO, con Kenichi Sato che ha lasciato il suo ruolo (e anche quello di presidente) a partire dalla fine di dicembre 2021, dopo quasi 6 anni.

Verrà sostituito dall’head studio Atsushi Inaba, che è stato, fino a poco tempo fa, vicepresidente di PlatinumGames. Sato ha confermato che per ora rimarrà in Platinum come consigliere.

PlatinumGames ha diversi prodotti in arrivo. Babylon’s Fall uscirà a marzo, mentre Bayonetta 3 dovrebbe essere disponibile per quest’anno. Con Hideki Kamiya è anche a capo dello sviluppo di Project G.G.

Questo il messaggio di Sato e Inaba:

Come nota personale, a partire dalla fine di dicembre 2021, lascerò la mia posizione di presidente di Platinum Games, e il mio successore sarà l’attuale vicepresidente esecutivo e direttore rappresentante Inaba, l’attuale vicepresidente esecutivo, è stato nominato al mio posto.

Da quando ha assunto la carica di presidente nell’aprile 2016, Inaba si è concentrato sul business dello sviluppo dei giochi con il desiderio di “portare sorrisi alle persone in tutto il mondo”. Nel dicembre 2019, abbiamo formato un’alleanza di capitale con Tencent, e al fine di rafforzare ulteriormente le nostre capacità di sviluppo, abbiamo stabilito Platinum Games Tokyo come nostra base di sviluppo a Tokyo, e abbiamo iniziato lo sviluppo di una nostra IP (proprietà intellettuale), un nostro sogno di lunga data. Siamo molto eccitati per il futuro.

In futuro, dovremo accelerare i nostri sforzi per creare nuovi giochi che solo Platinum Games può creare. Inaba è stato il capo dello studio di Platinum Games per molti anni e ha dimostrato grande creatività nei nostri giochi.

D’ora in poi, sosterrò Platinum Games dal lato come consulente. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto durante i miei cinque anni e otto mesi come presidente, e mi auguro che il vostro sostegno e incoraggiamento per Platinum Games continui in futuro.

Kenichi Sato.

Quest’anno, prenderò il timone di Platinum Games come presidente e direttore rappresentante.

È con il cuore pesante che mi assumo questa responsabilità, ma farò del mio meglio per far brillare ancora di più la raison d’etre di Platinum Games: “continuare a creare nuovi giochi” e puntare a progressi ancora maggiori.

Vi saremo grati per il vostro continuo sostegno.

Atsushi Inaba.