Grand Mountain Adventure Wonderlands: in arrivo molto presto

Quest’oggi Microids Indie è lieto di annunciare l’arrivo del loro titolo Grand Mountain Adventure Wonderlands! Un simulatore sportivo dall’ambientazioni ”calde” e accoglienti.

Il titolo vi invita a visitare in totale libertà e tranquillità diverse stazioni sciistiche e le montagne nei dintorni. Esplorate tranquillamente le varie location, tuffati in tante esaltanti sfide diverse o affronta i tuoi amici nelle amichevoli multiplayer.

Il gioco è un bellissimo gioco open-world di sci e snowboard in cui è possibile esplorare intere montagne, con centinaia di sfide da scoprire e in cui competere. Quindi, pronti a mettere gli sci o a saltare sulla tavola e a lanciarvi in una grande avventura tra le montagne innevate!

Allacciate gli sci o la tavola ed esplora 12 enormi località sciistiche in modalità open world. Scopri l’entroterra, fitte foreste con fauna selvatica, pendii affollati, ripidi dirupi, alte vette e accoglienti villaggi di montagna.

Preparatevi a molte sfide da superare, quali : Super G, Slopestyle, Big Air e molte altre discipline. Ci sono anche sfide nascoste e prove segrete fuori dalle piste da trovare, e tanti skipass da collezionare per sbloccare nuovi impianti di risalita e montagne!

Sfruttate la la modalità Zen per ritagliarvi un momento tranquillo e rigenerante per voi stessi. Tutte le sfide, le prove, i collezionabili e persino gli NPC vengono rimossi, lasciando intere montagne incontaminate da esplorare da solo. Prendete una cioccolata calda e godetevi le montagne innevate in piena tranquillità!

Il titolo arriverà il il 10 marzo sulla piattaforma Steam e su Nintendo Switch

E’ stata realizzata anche un edizione Retail del titolo, ecco le parole della creatrice

Sciare, fare snowboard attraverso le montagne e scoprire tutte le migliori piste in un gioco rinfrescante e rilassante: tutto questo è Grand Mountain Adventure: Wonderlands. Sicuramente piacerà a tutti gli appassionati di sport invernali e di montagna

ha spiegato Stéphane Longeard, CEO di Microids.

È stato naturale realizzare un’edizione retail per questo gioco, che ovviamente includerà esclusivi gadget invernali

l’edizione Retail contiene: