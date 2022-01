LEC 2022: aspettative lo Spring Split europeo di LoL

L’inizio della nuova stagione del League of Legends European Championship (LEC) 2022 è alle porte, con diversi campionati in tutto il mondo che sono già iniziati possiamo cominciare a farci un idea di cosa ci aspetterà sulla landa degli evocatori durante l’inizio dello Spring Split Europeo.

Le differenze nel meta e nello stato del gioco rispetto agli ultimi tornei competitivi sono massicce, dall’introduzione dei draghi Chemtech e Hextech all’inserimento di Vex, oltre al fatto che Akshan era disabilitato durante i Worlds 2021 (rendendolo di fatto disponibile solamente da quest’anno), e diverse patch di ribilanciamento e cambiamenti che hanno portato League of Legends ad essere un gioco molto diverso da come l’hanno lasciato i giocatori professionisti a novembre.

Lo Spring Split inizierà da domani 14 dicembre. Tra i match più interessanti della giornata vediamo il debutto del Team BCS, proveniente dalla lega francese, contro i Fnatic, una sfida che, almeno sulla carta, sembra abbastanza combattuta, anche perché entrambi i team devono collaudare il loro nuovo roster. Ci aspetta un match che ha anche del drama, infatti, Adam (Top Laner dei BCS) si troverà a fronteggiare il team di cui faceva parte fino a novembre.

Anche quest’anno il LEC inizierà con un super-week, ovvero una delle due settimane dello split che vedranno 3 giornate di partite del campionato anziché 2. Questa non sempre è una buona notizia per i team, in quanto non avranno tempo di sistemare ciò che non va nella prima settimana prima di disputare la terza giornata, rimane sicuramente una buona notizia per noi spettatori, che potremo assistere a MAD Lions – G2 Esports domenica 17 gennaio.

I G2 Esports rappresentano probabilmente uno dei cambiamenti più grandi di questo LEC 2022 poichè dopo un anno estremamente deludente hanno deciso di rinnovare gran parte del team, e nonostante la volontà iniziale di cambiare tutti i membri, compreso il coaching staff, hanno confermato la presenza del duo Caps/Jankos come Mid/giungla. Ancora non è ben chiaro cosa possiamo aspettarci da questi nuovi G2, ma incontreranno dei MAD Lions che invece fino ad ora sono stati una certezza e, se da un lato è vero che non sono più presenti nel team Humanoid e Carzzy, dall’altro il resto del team si è dimostrato più che solido nell’ultimo anno e mezzo anche in quelle poche occasioni dove questi due giocatori non erano presenti.

Riot Games sembra essere più che pronta all’inizio della nuova stagione competitiva, i campionati internazionali sono iniziati pochi giorni dopo l’evento di apertura della season, in cui sono stati mostrate cinematic mozzafiato e annunciati nuovi campioni. LPL e LCK sono tra le leghe competitive più importanti che abbiamo avuto occasione di vedere nel 2022 e ognuna sta rispettando un meta a sé stante, ma entrambe con un grande varietà di campioni e partite che vengono decise in meno di 30 minuti.

A questo punto non ci resta che assistere all’inizio dello Spring Split del LEC 2022 tramite i canali twitch di PG Esports per la diretta italiana e Riot Games per quella inglese.