Spelunky 2: trailer per l’uscita su Xbox One e Series

Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, da oggi 13 gennaio Spelunky 2 arriva anche su Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco sviluppato da parte di BlitWorks e pubblicato da Mossmouth sulla pagina del Microsoft Store:

Spelunky è tornato ed è molto più grande del platform roguelike originale! La nuova generazione di esploratori si ritrova sulla luna, in cerca di tesori e della propria famiglia. Spelunky 2 si basa sulle sfide uniche casuali che hanno trasformato il gioco originale in un classico dei roguelike e offre un’avventura immensa in grado di soddisfare i giocatori vecchi e nuovi. Esplora il gioco in solitaria, affrontalo in locale fino a un massimo di quattro giocatori, oppure (per la prima volta!) unisciti ai tuoi amici online per svelare insieme i tesori o affrontarvi nelle modalità competitive dell’Arena.

Il mondo di Spelunky 2 è ancora più denso di quello del capitolo originale: più aree, personaggi, trappole, oggetti e modi per interagire con essi (o in cui interagiscono fra di loro). Il mondo si è ingrandito anche in altri modi: le ramificazioni e i livelli multi-strato aggiungono la terza dimensione al classico gameplay da platform 2D.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.