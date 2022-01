Dying Light 2 Stay Human: ecco cosa è stato mostrato nel sesto, e ultimo, episodio del Dying 2 Know

Si è da poco concluso il sesto, ed ultimo, episodio di Dying 2 Know, format in cui gli sviluppatori di Techland mostrano le novità di Dying Light 2 Stay Human, che noi abbiamo seguito anche in diretta sul nostro canale Twitch. Come era stato annunciato, questo episodio si è focalizzato sulla modalità co-op per 4 giocatori, e su un confronto tra l’attuale e la precedente generazione di console.

Anche per questo episodio finale sono stati Jonah Scott, la voce di Aiden, e Leah Alexandra a presentare: dopo un inizio nostalgico in cui vengono ricordati i precedenti episodi, viene mostrato il contest su fan art e cosplay (con vincitori a breve). Dopodiché si entra nel vivo del gioco, con la parte cooperativa. Vengono fatti vedere pochi minuti, ma è stato detto che sarà possibile tenere i propri oggetti e il progresso del proprio personaggio quando si entra in altre partite, e quando ci saranno decisioni importanti da prendere per quanto riguarda la trama, si effettuerà una votazione tra i giocatori. In caso di parità sarà l’host della partita ad avere l’ultima parola.

Dopo una parentesi sul fumetto Banshee I am The Cure, che torna disponibile su Techland GG, e i feedback della stampa, viene mostrato un video comparativo delle varie versioni: PlayStation 4, Xbox One X, PlayStation 5 e Xbox Series X. Non è stata però mostrata la versione PC.

Arriva poi la parentesi doverosa agli sviluppatori di Techland, che per sei anni hanno lavorato al gioco. Per dare un’idea della vastità dello scrip del gioco, il senior producer Szymon Strauss aveva calcolato 600 personaggi che parlano, che diventano 1300 se si calcolano quelli che non parlano. Ha poi aggiunto che, oltre al lato grafico, il team ha voluto dare un peso specifico anche all’audio: inizialmente i brani dovevano essere registrati ad Abbey Road,(studio di registrazione noto soprattutto per i Beatles) ma i problemi legati alla pandemia non l’hanno permesso.

Scott ha poi ringraziato la community per il supporto verso Dying Light.

Pre-ordinando il gioco si potrà ottenere il pack Reach for the Sky, per il personaggio di Lawan, disegnato in collaborazione con la stessa Rosario Dawson.

Il finale è dedicato ad un nuovo trailer, oggi più incentrato sulla storia che sul gameplay, in cui viene dato risalto ai dialoghi e ai tanti personaggi che Aiden incontrerà. I fan, durante la live, hanno particolarmente apprezzato la presenza di Crane, protagonista del primo episodio. Chiusura sul team Q&A.

Qui sotto potete vedere il sesto episodio per intero, ricordando che oramai l’uscita di Dying Light 2 Stay Human è ad un passo: sarà disponibile del 4 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.