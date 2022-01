Idle Siege: il titolo è finalmente disponibile

Quest’oggi ci sono novità da parte di Gameloft, è orgogliosa di annunciare che Idle Siege è ora disponibile su App Store e Google Play!

Nel titolo potrete costruire edifici militari e potenziare la vostra armata con truppe ispirate ad alcuni tra i più iconici eserciti della storia, dai combattenti scozzesi del XIII secolo ai soldati francesi del XVIII, ma non solo. Sarà possibile mettere a capo delle truppe i leggendari comandanti del passato, tra cui Napoleone, Leonida e Genghis Khan, ciascuno dotato di abilità speciali, e sorprendere i propri nemici tramite l’ingresso in battaglia di combattenti speciali come Robin Hood e Odino. Avere l’esercito più potente, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente per vincere la guerra! Dovrete sperimentare diverse formazioni militari al fine di trovare la strategia perfetta per distruggere il nemico e marciare verso la gloria.

Il titolo si compone di stilosi livelli realizzati a mano che comprendono le spietate terre della taiga, le calde sabbie del deserto e i rigogliosi alberi della foresta pluviale. Ulteriori scenari saranno resi disponibili durante gli eventi a tempo limitato e tramite futuri update.

“Abbiamo studiato a fondo l’evoluzione del genere idle nel corso degli ultimi anni,”

ha dichiarato Kirill Keremzhanov, Game Manager del titolo.