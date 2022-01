Nickelodeon Extreme Tennis: presto in uscita

Quest’oggi ci sono novità per quanto riguarda Apple Arcade, il nuovo titolo Nickelodeon Extreme Tennis sta per uscire in questo mese.

Nel gioco i potrete sfidarvi in divertenti e straordinarie partite di tennis nei panni degli amatissimi personaggi dei popolari show di Nickelodeon, come SpongeBob, I Rugrats, le Tartarughe Ninja, Garfield e molti altri ancora.

Unitevi a tutti i vostri personaggi preferiti degli show di Nickelodeon, del passato e del presente, nelle partite di tennis più estreme di sempre. È la resa dei conti definitiva del tennis con i personaggi iconici dell’universo Nickelodeon, come SpongeBob, Angelica, Rocko, Garfield e molti altri, che si sfideranno per ottenere il primo posto. I giocatori di si sfideranno in modalità multiplayer in luoghi iconici, tra cui Bikini Bottom, la base segreta di ZIM, e i tetti di New York visti in Tartarughe Ninja, o giocheranno da soli nella modalità Storia, avanzando nel gioco e superando sfide diverse per ogni personaggio.

Gareggiate nei panni di SpongeBob usando un’insegna del Krusty Krab come racchetta, nei panni di Angelica vestita da principessa, o in quelli di Michelangelo, con un costume alla moda (non preoccuparti, usa comunque una scatola di pizza come racchetta). Ogni personaggio ha le sue mosse speciali, diverse da tutti gli altri, e i giocatori avranno la possibilità di personalizzare costumi e racchette dei personaggi andando avanti nel gioco.