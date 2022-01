Rainbow Six Extraction: gameplay sul Protocollo Maelstrom

Rainbow Six Extraction uscirà il 20 gennaio con la sua risoluzione e il frame rate su diverse piattaforme recentemente rivelati. Di recente è uscito un trailer su Fuze e le sue bombe a grappolo. In un nuovo trailer di approfondimento, Ubisoft ha delineato il Protocollo Maelstrom, una modalità che vede i giocatori affrontare nove obiettivi di fila con la difficoltà che aumenta lentamente nel tempo.

Oltre ad avere solo un numero selezionato di operatori tra cui scegliere, la modalità limita le risorse come scatole di munizioni. Naturalmente, ci si possono aspettare anche tonnellate di nemici, quindi portare i tuoi operatori di livello più alto è d’obbligo. Vale la pena notare che il Protocollo Maelstrom cambia su base settimanale. Ciò consente di perfezionare la propria corsa nell’arco di una settimana mentre si attende una nuova sfida la prossima settimana. Più obiettivi sono stati completati in una singola corsa, più XP accumulati dagli operatori. Tuttavia, i giocatori possono anche sbloccare skin stagionali per mostrare il loro stato. Di seguito una panoramica tramite il sito PlayStation:

Per decenni, la squadra Rainbow ha fatto da scudo contro le più pericolose minacce globali immaginabili. Ora dobbiamo affrontare la più grande minaccia di sempre: l’invasione di un alieno mutante e letale. Per sopravvivere dovrai adattare la tua strategia di continuo.



Caratteristiche

Forma una squadra e gioca a questo FPS tattico cooperativo per 1-3 giocatori.

Padroneggia 4 livelli di difficoltà regolabili, una modalità classificata e un sistema di progressi articolato. Fai salire di livello le abilità degli operatori in nuovi modi e ottieni nuove armi e nuovi oggetti estetici e scopri la storia dietro all’invasione.

Gioca con gli amici su qualsiasi piattaforma grazie al supporto del Cross-play.

0 tra armi e dispositivi, 18 operatori personalizzabili, 12 vaste mappe, 13 tipi di missione, 13 tipi di nemici, contenuti post-lancio gratuiti.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal 20 gennaio 2022 per Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC tramite Epic Games Store e Google Stadia. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.