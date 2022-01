Insomnis Recensione: una villa e infantili orrori

La giovane Path Games, società di sviluppo spagnola, si presenta ai videogiocatori con un titolo particolare: Insomnis. Questo puzzle games a tema horror ci regala un’esperienza con diversi punti di valore che riescono a nascondere difetti non proprio secondari. Quando però si giudica il lavoro di una giovane software house, bisogna fare molta attenzione ai termini di paragone utilizzati, cercando di comprendere sia i limiti che l’impegno profuso per la realizzazione del gioco. È proprio con queste intenzioni che ci siamo gettati nell’analisi di questa affascinante avventura.

Insomnis: era una notte buia e tempestosa…

Joe Castevet è il nostro protagonista, dalle fattezze indefinite e un passato poco chiaro. L’unico elemento a nostra conoscenza è che ha appena ricevuto in eredità, a seguito della morte del nonno, un’inquietante villa immersa nella campagna inglese. Mentre prendiamo possesso della nostra nuova proprietà, scopriremo che i rapporti tra i due si sono interrotti molti anni prima, dopo la partenza dell’eroe per una scuola privata. Nonostante le numerose lettere e cartoline che Joe spediva al nonno e che ora ritroviamo sparse per la casa, l’anziano aveva smesso di fargli avere sue notizie, senza nessun motivo apparente. L’aspetto più terribile della vicenda, però, è certamente il segreto custodito tra le sue mura che ora torna sotto forma di presenze spettrali. Durante la nostra esplorazione (in una notte buia e tempestosa, naturalmente!), i fantasmi di alcuni bambini si aggirano intorno a noi, come a guidarci verso l’incredibile segreto che il nonno custodiva e che ora riposa tra le mura.

Senza fare troppi spoiler, possiamo tranquillamente svelarvi che il nonno di Joe non era un tranquillo e mite vecchietto. All’interno della casa trascorreva le giornate insieme ad alcuni bambini che ora sono rimasti sotto forma di spettri. Tutto questo è la trama di Insomnis, una storia che forse non viene raccontata in maniera sufficientemente approfondita. Durante il gioco non ci sono dialoghi né grandi flashback o digressioni sul passato. Lo stesso aspetto di Joe rimane indefinito e non viene nemmeno riflesso all’interno degli specchi che incontriamo durante l’esplorazione. Questo, però, non è necessariamente un difetto. Anche se avremmo gradito una narrazione più complessa, la scelta di non dare fattezze all’eroe aumenta indubbiamente l’immedesimazione, mentre l’assenza di dialoghi ci fa entrare del tutto all’interno dell’atmosfera inquietante presente nel gioco.

Tra bambini e jumpscare, alla ricerca di segreti

Insomnis è un puzzle game horror in prima persona. Tutto il gioco, quindi, si risolve in una costante esplorazione dell’ambiente, alla ricerca di oggetti utili per la risoluzione di enigmi e il ritrovamento di documenti, per un minimo di approfondimento narrativo. La componente relativa agli indovinelli non è eccessivamente complessa, anche se risulta divertente e stimolante. La maggior parte delle volte sarà sufficiente possedere il giusto indizio e prestare abbastanza attenzione all’ambiente di gioco, per poter procedere avanti nella storia ed accedere a nuove aree della villa, sempre più inquietanti e misteriose. Il tutto si risolve in un’esperienza che va dalle 3 alle 4 ore di gioco, immersi però in un’atmosfera che non ha nulla da invidiare a produzioni più importanti e titolate. Perché nonostante la semplicità del gioco e la quasi totale assenza di elementi solitamente importanti, Insomnis si presenta certamente come un’esperienza da provare. Path Games, infatti, ha dato massimo risalto a una componente ugualmente importante: l’ambientazione.

La villa nella quale ci avventuriamo e tutte le sue aree nascoste, riesce a creare una sensazione costante di ansia e tensione. Grazie alla presenza di diversi jumpscare sapientemente posizionati nella storia, inoltre, il brivido continua a crescere in maniera constante. Un elemento non per nulla secondario, considerando come molti studi di sviluppo ben più noti e famosi, diverse volte non siano riusciti a regalare questa esperienza. Il tutto viene supportato da una colonna sonora quasi onnipresente, che varia nei motivi musicali, passando da inquietanti motivetti infantili a sonorità più basse e soffocanti, in maniera lineare e senza soluzione di continuità. La musica è talmente ben inserita che, nei pochi attimi di silenzio, ci si blocca all’istante, percependo fisicamente l’assenza di qualcosa di fondamentale e trattenendo il respiro, nell’ansia più totale.

La presenza dei bambini è l’unica che percepiremo durante tutta l’avventura. Ancor prima della loro comparsa, l’impressione di essere costantemente osservati sarà quasi opprimente, anche grazie alla visione di numerosi quadri dai soggetti variegati che vanno da inquietanti disegni infantili ad antiche raffigurazioni di mostri e sofferenza. All’interno di questo piccolo e terribile mondo, Path Games ha posizionato diversi trofei da conquistare, che potranno facilmente essere portati a casa semplicemente osservando bene l’ambiente. Particolare attenzione va prestata alle battute finali del gioco, in quanto presenta due finali differenti. Un piccolo escamotage per dare un minimo di rigiocabilità al titolo, facilmente aggirabile salvando la partita (attraverso i telefoni sparsi per la villa) prima di completare l’avventura.

Insomnis: non è tutto oro quel che brilla nel buio

Nonostante i diversi elementi di valore presenti in Insomnis, vi sono anche alcuni punti deboli. Anche se tutte le componenti del gioco si amalgamano perfettamente tra di loro, creando una deliziosa sensazione di paura e pericolo, siamo di fronte a cose già viste in altri giochi, senza nessuna introduzione di valore. La villa ha una sua importanza all’interno dell’esperienza, ma è stata realizzata con una texture non troppo definita, che in alcuni punti mostra una visione generale pixelata, facendoci desiderare un livello di dettagli maggiore. D’altro canto, i modelli poligonali e i movimenti dei bambini appaiono fluidi e realistici, facendo passare in secondo piano questi piccoli difetti. Continuiamo a chiederci l’utilità del nostro inventario: nascosto alla vista e totalmente superfluo (se possediamo l’oggetto necessario a risolvere l’enigma, basterà interagire con l’ambiente per utilizzarlo), ha la sola funzione di ricordarci cosa abbiamo già raccolto, risultando anche scomodo da usare. Da questo punto di vista, forse, si poteva osare di più.

PIATTAFORME: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

SVILUPPATORE: Path Games

PUBLISHER: Path Games, Gammera Nest

Insomnis si presenta come un gioco dai profondi contrasti. Strutturato come un puzzle games horror di esplorazione in prima persona, ci accompagna nella scoperta di un’inquietante villa che abbiamo appena ricevuto in eredità dal nostro defunto nonno. Durante una notte di tempesta, prendiamo possesso della proprietà, scoprendo i segreti che vi sono nascosti dentro. Un viaggio tra stanze inquietanti e fantasmi di bambini, ansioso e soffocante grazie anche a un buon reparto sonoro che riesce ad abbracciare in maniera naturale tutto l’ambiente di gioco. Se tutti questi elementi fanno gridare al successo, bisogna comunque ammettere che il reparto grafico mostra tutta la fragilità di questo progetto videoludico, con una texture poco definita e a volte pixellata. Al netto di tutti questi elementi, dobbiamo ammettere che Insomnis si è rilevata un’esperienza di gioco piacevole, con enigmi calibrati su un target ampio, che si rilevano stimolanti ma non troppo impegnativi. Un ottimo modo per trascorrere una nottata di divertimento e paura.