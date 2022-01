Assassin’s Creed Dynasty raggiunge un miliardo di visualizzazioni

Ubisoft annuncia che il fumetto digitale Assassin’s Creed Dynasty, ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni in Cina sulle varie piattaforme di distribuzione. Sin dal lancio è rimasto nella Top 10 del genere Wuxia su Tencent Animation & Comics.

Creato da Xu Xianzhe, Assassin’s Creed Dynasty è il primo fumetto originale cinese di Ubisoft, che presenta un personaggio inedito e una storia ambientata nella Cina dell’ottavo secolo. Racconta l’incredibile avventura di Li E, un oscuro Assassino addestrato dagli Occulti sulla Via della Seta. Mentre la dinastia Tang inizia a sgretolarsi, Li E deve unirsi ai fedeli Tang rimasti per respingere la marea e salvare la dinastia, e tutta la Cina, dal più grande complotto che la Terra di Mezzo abbia mai dovuto affrontare.

La versione in inglese è finalmente disponibile, pubblicata in collaborazione con l’editore americano di manga e anime TOKYOPOP. In uscita in cinque volumi, il Volume 2 sarà disponibile il 19 aprile 2022 e il Volume 3 il 14 giugno 2022. Per maggiori dettagli su Assassin’s Creed Dynasty, Volume 1, visita il sito ufficiale qui. Di seguito la dichiarazione di Mia Zhang, China Market Strategy Director di Ubisoft: