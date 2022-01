Xenoblade Chronicles 3 arriva nel 2023, rumor

La serie di Xenoblade Chronicles è andata sempre più rafforzandosi negli ultimi anni, con l’era Switch che ha visto una crescita impressionante per il titolo sia con Xenoblade Chronicles 2 che con Definitive Edition. Entrambi hanno ricevuto pareri positivi dal punto di vista sia commerciale che critico e, a questo punto, sembra quasi scontato che arriverà anche un nuovo capitolo della serie.

In un video caricato di recente, il noto leaker Nintendo NateTheHate ha affermato che lo sviluppo di Xenoblade Chronicles 3 è stato rallentato dalla pandemia di COVID-19, mentre lo sviluppatore Monolith Soft sta attualmente lavorando per risolvere una serie di problemi tecnici nel gioco. Secondo il leaker, è probabile che il gioco venga lanciato nel 2023, anche se potrebbe essere in grado di essere lanciato anche alla fine del 2022.

Ci sono stati una serie di sviluppi negli ultimi mesi che suggeriscono che un nuovo titolo stia per uscire. L’anno scorso, Jenna Coleman – la doppiatrice di Melia – sembrava suggerire la stessa cosa, a conferma dei di rapporti che affermavano che il prossimo gioco della serie era nelle sue fasi finali di sviluppo. Monolith Soft ha anche affermato in precedenza di voler continuare a investire nel franchise. Il compositore della serie ha anche suggerito che un nuovo progetto Xenoblade è in lavorazione. Di seguito una panoramica:

Nel tuo epico viaggio, che vi porterà a esplorare entrambi i titani, incontrerete tanti tipi di mostri da affrontare in battaglia. Per avere la meglio dovrete padroneggiare il profondo sistema di combattimento del gioco, che combina azione in tempo reale e strategia a turni.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.